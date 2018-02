Libertadores: no sufoco, Vasco avança para a fase de grupos

O Vasco sofreu mais do que imaginava, mas conseguiu avançar para a fase de grupos da Copa Libertadores, ao derrotar nos pênaltis o Jorge Wilsterman nesta quarta-feira em Sucre, na Bolívia, após perder por 4 a 0 no tempo normal. O grande herói da noite acabou sendo o goleiro uruguaio Martin Silva, que pegou três cobranças, incluindo a última feita pelo zagueiro brasileiro Alex Silva. Assim, o time carioca venceu por 3 a 2 nas penalidades e avançou na competição.

O Vasco agora entrará no Grupo 5 da Libertadores, ao lado de Cruzeiro, Racing-ARG e Universidad de Chile. A primeira partida será dia 13 de março, contra a equipe chilena, no estádio de São Januário.

A expectativa é que o time carioca esqueça a péssima atuação desta quarta-feira. E não dá para colocar a culpa somente na altitude. A comissão técnica do Vasco disse ter feito uma preparação especial para os jogadores não sentirem tanto o efeito dos 2.810 metros de Sucre. Mas nem bem o time deu as primeiras inspiradas do ar rarefeito e o placar já estava 2 a 0.

Aos cinco minutos, Zenteno aproveitou cobrança de escanteio de Serginho e mandou para as redes. A geradora de imagens da partida ainda repetia o primeiro gol e, em campo, o time do Jorge Wilstermann comemorava o segundo. Serginho lançou para Pedriel, que também desviou de cabeça.

O Vasco não conseguia passar da intermediária e sofreu o terceiro, aos 16. Mais uma vez, Serginho cruzou da esquerda novamente e agora Chávez apareceu para marcar. Faltava um para levar a partida ir para os pênaltis. Foi quando o time carioca acordou e passou a tocar um pouco mais a bola. Não que tenha passado a jogar bem. Mas ao menos conteve o embalo do adversário.

Na etapa final, o Vasco manteve a partida equilibrada. Mas, mais uma vez, viu o pesadelo do segundo tempo se repetir. Bola nos pés de Serginho, levantamento na área e gol de cabeça do adversário. Zenteno, novamente, desviou para as redes uma cobrança de falta do brasileiro e marcou o quarto.

O Vasco foi ao ataque e reclamou de pênalti em lance difícil. Rildo foi derrubado quase que na linha da grande área. O árbitro marcou falta. Na sequência, o time carioca ainda ficou com um a menos. Thiago Galhardo jogou a bola em Serginho e levou o vermelho. Mesmo em desvantagem, o Vasco se segurou, não levou o quinto e levou a decisão para os pênaltis.

Na disputa das penalidades, Martín Silva brilhou, pegou três cobranças e deu a vitória por 3 a 2 para o time carioca. Ele pegou as cobranças de Lucas Gaúcho, Merleán e do zagueiro brasileiro Alex Silva. Pelo time carioca, Ríos, Yago Pikachu e Wellington marcaram. Desábato acertou a trave e Rildo bateu para defesa de Gímenez.

Grupo do Santos definido

O Nacional venceu o Banfield por 1 a 0, em casa, e garantiu vaga para o Grupo 6, que tem o Santos, o Estudiantes e o Real Garcilaso. A estreia da equipe uruguaia será contra o Estudiantes, na próxima quarta-feira, em casa. O Santos só joga no dia primeiro de março, contra o Real Garcilaso fora.

(Com Estadão Conteúdo)