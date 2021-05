Libertadores: já classificado, Palmeiras perde para o Defensa y Justicia

Já classificado com líder do grupo A, enfrentando uma grande maratona de jogos na temporada e visando a decisão do Paulistão, o Palmeiras escalou reservas e foi derrotado por 4 a 3, em um jogo bastante movimentado diante do Defensa y Justicia, nesta terça-feira, 18, no Allianz Parque, em São Paulo, pela Copa Libertadores.

O jogo, uma reedição da decisão da Recopa Sul-Americana, vencida pelo Defensa y Justicia em Brasília, valia pouco para o Palmeiras, já garantido no topo da chave com 12 pontos, mas representou pontos preciosos para a equipe argentina, que chegou a 8 pontos, na segunda colocação. Com um jogo a menos, o Independiente del Valle tem 4 pontos e o Universitário tem apenas um.

O Palmeiras buscou o empate três vezes, mas acabou superado. Walter Bou marcou o primeiro, no início do jogo. Zé Rafael empatou após cobrança de Gustavo Scarpa. Ainda na primeira etapa, Bou voltou a marcar e Willian empatou, em bola que desviou em Juan Rodríguez. Na segunda etapa, Matías Rodríguez voltou a colocar o Defensa y Justicia na frente, mas Gustavo Scarpa empatou com um belo gol.

O Palmeiras quase conseguiu a virada, mas aos 48 da segunda etapa, levou o quarto gol, de Braian Romero, ex-jogador do Athletico Paranaense. Agora, o Palmeiras volta suas atenções à primeira partida da final do Estadual, quinta-feira, 20, diante do São Paulo, também no Allianz Parque.