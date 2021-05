Libertadores: Internacional empata e fica na 1ª posição do grupo B

O Internacional se classificou como o primeiro colocado do grupo B. Na chave mais disputada da Libertadores, o 0 a 0 com o Always Ready, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, foi suficiente para garantir a liderança. Com uma goleada por 6 a 2 sobre o Deportivo Táchira, o Olimpia ficou com a segunda vaga.

A superioridade do Colorado apareceu durante os 90 minutos e a vitória não veio graças a uma ótima atuação do goleiro boliviano Carlos Lampe, eleito pela Conmebol como o melhor em campo – não à toa o titular de sua seleção. O Inter teve 77% de posse de bola e finalizou 22 vezes, mas quando acertou o alvo – em apenas seis oportunidades – parou no camisa 1.

O zagueiro Victor Cuesta até chegou a balançar as redes bolivianas já nos acréscimos do segundo tempo. A arbitragem marcou impedimento em lance muito duvidoso – o jogador do Inter parecia estar na mesma linha. Sem o auxílio do árbitro de vídeo, o gol acabou mesmo anulado.

Mesmo assim, o resultado foi suficiente. Um empate já garantia a primeira colocação do grupo B com 10 pontos. O equilíbrio em uma chave, em tese, simples da Libertadores apareceu até a última rodada. O Always Ready ficou na última colocação com apenas três pontos a menos que os brasileiros.

No outro jogo do grupo, o Olimpia tinha uma missão muito difícil para conseguir a classificação. Jogando em casa, no estádio Manuel Ferreira, os paraguaios precisavam vencer o Deportivo Táchira por quatro gols de diferença para roubar a vaga dos venezuelanos. E foi exatamente o que aconteceu. O Olimpia chegou aos nove pontos com menos um gol de saldo, contra os mesmos nove pontos e menos três de saldo do Táchira.