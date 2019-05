Libertadores: Inter visita o River Plate em jogo emotivo para D’Alessandro

O Internacional enfrenta o River Plate nesta terça-feira, 7, a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será transmitida apenas na TV fechada pelo canal Fox Sports e terá Andrés D’Alessandro, ídolo dos dois clubes, como principal atração.

Com o primeiro lugar do Grupo A garantindo, o Inter entra em campo para tentar melhorar sua campanha no torneio, assim como o time argentino, que também está classificado – no segundo lugar. A partida chama a atenção por marcar o reencontro de D’Alessandro com o clube em que começou a carreira e se tornou ídolo.

D’Alessandro aproveitou a visita ao país para reencontrar seu velho ídolo, Enzo Francescoli, ex-jogador uruguaio e hoje dirigente do River, que visitou a concentração do Inter para tomar café com o meia de 38 anos.

D’Alessandro concedeu entrevista no estádio Diego Armando Maradona, do Argentinos Juniors, onde o Inter treinou e falou sobre a emoção de receber a visita dos pais, que vivem a poucos metros do local. “Estou feliz de rever minha família, amigos e meu bairro. (…) É é um momento diferente da minha carreira, ter meu pai assistindo uma entrevista minha…”, disse, sem conseguir conter as lágrimas.

Por não valer classificação, o confronto ainda terá chances de servir para a torcida do clube argentino homenagear D’Alessandro, que disputa uma de suas últimas temporadas como profissional.

O meia do Inter, porém, não deve iniciar a partida, porque está pendurado com dois cartões amarelos e corre riscos de ficar de fora do primeiro jogo das oitavas, caso recebe mais um nesta noite. O técnico Odair Hellmann não poderá contar com o zagueiro Emerson Santos e o meia Rithely, que estão lesionados.

O treinador Marcelo Gallardo terá ainda mais problemas para escalar sua equipe, pois não terá à disposição o zagueiro Gonzalo Montiel e o atacante Rafael Borré, suspensos, e também os atacantes Matias Suárez e Ignacio Scocco, ex-Inter, que se recuperam de lesão.

Atlético-MG se despede da Libertadores

O Atlético Mineiro encerra sua participação nesta edição da Libertadores nesta terça-feira, contra o Zamora, às 19h15 (de Brasília), na Venezuela. O clube brasileiro é o lanterna do Grupo E, com apenas três pontos, e perdeu a vaga nas oitavas de final da competição. O jogo será transmitido no Brasil pelo canal Fox Sports.