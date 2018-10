Libertadores: Grêmio joga por empate contra o River para voltar à final

O atual campeão Grêmio tentará chegar novamente à final da Copa Libertadores nesta terça-feira, em Porto Alegre, a partir das 21h45 (de Brasília). O time dirigido por Renato Portaluppi joga por um empate diante do River Plate, depois de ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, em Buenos Aires.

Na decisão, o vencedor desse confronto enfrentará Palmeiras ou Boca Juniors, que se enfrentam na outra semifinal em São Paulo, na quarta. O time argentino tem vantagem por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, na Bombonera.

Everton de volta

A maior incógnita no Grêmio segue sendo a presença de Luan, estrela do time, que se recupera de lesão. Por outro lado, o time certamente terá de volta Everton. Os dois habilidosos atacantes desfalcaram o clube no jogo no Monumental de Núñez.

Na zaga também há dúvida: quem irá substituir o suspenso Walter Kannemann, um dos pilares da equipe ao lado de seu habitual parceiro na defesa, Pedro Geromel? O favorito para assumir a posição na ausência do argentino é Bressan, mas Paulo Miranda também está na briga.

Quem quer que esteja em campo, Renato Portaluppi sabe que a cautela será fundamental para o Grêmio: “O gol nos deu uma vantagem mínima, mas não estamos na final”.

Renato redescobriu em Michel uma peça importante. O meio-campista, que vinha de quase cinco meses de inatividade por seguidas lesões, foi o autor do gol da vitória gremista no jogo de ida.

River mantém esperanças

Do outro lado do campo estará um River Plate acostumado a se reerguer quando tudo parece perdido. Uma recuperação sempre lembrada é a grande vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro em Belo Horizonte, após perder por 1 a 0 na ida das quartas de final da Libertadores de 2015, quando terminou com o título.

“Somos uma equipe forte, que pode ganhar como visitante. É difícil mas não impossível. Não nos resta outra opção a não ser ganhar”, garantiu o técnico e ídolo do River, Marcelo Gallardo, que foi punido pela Conmebol e não poderá ir orientar o time no vestiário ou na área técnica. O auxiliar Matías Biscay vai orientar o time à beira do gramado.

A decepção no Monumental foi grande. Gallardo ficou claramente irritado com a falta de criação de seu meio de campo e, para resolver a falta de profundidade ofensiva deve entrar Ignacio Fernández no lugar do colombiano Juan Quintero no meio. Outra mudança possível é a troca de Ignacio Scocco por Lucas Pratto, ex-atacante do Atlético Mineiro e São Paulo, acostumado a duelos no Brasil.

O duelo de tricampeões será disputado na Arena do Grêmio e será apitada pelo trio uruguaio formado pelo arbitro Nicolás Tarán e os auxiliares Richard Trinidad.

Prováveis escalações:

Grêmio: Marcelo Grohe – Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Paulo Miranda ou Bressan, Bruno Cortes – Maicon, Michel o Luan – Everton Ramiro ou Cícero – Alisson, Jael. T: Renato Gaúcho.

River Plate: Franco Armani – Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco – Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Juan Quintero ou Ignacio Fernández, Gonzalo Martinez – Rafael Santos Borré, Ignacio Scocco ou Lucas Pratto. T: Marcelo Gallardo.

(Com AFP)