Libertadores: Grêmio começa busca pelo tetra no Uruguai

O Grêmio inicia a caminhada pela defesa do título da Copa Libertadores nesta terça-feira. Em busca de ser o primeiro brasileiro a conquistar o tetracampeonato da competição, o time gaúcho estreará no Grupo 1 diante do Defensor, às 19h15 (de Brasília), no estádio Luis Franzini, em Montevidéu, no Uruguai.

Será o retorno da equipe brasileira ao torneio após o título conquistado em novembro do ano passado, após vitória sobre o Lanús na final. E depois de um início complicado de temporada, o Grêmio chega para a partida embalado, após a conquista da Recopa, nos pênaltis contra o Independiente. Tricampeão da Libertadores (1983, 1995 e 2017), o time gaúcho chega como favorito no grupo 1, que ainda tem Cerro Porteño, do Paraguai, e Monagas, da Venezuela.

O Defensor, com pouca torcida na cidade e aposta em seu estilo aguerrido no acanhado estádio para incomodar os adversários. O Luiz Franzini tem capacidade para apenas 18 mil torcedores e é localizado em uma praça na capital uruguaia. O clube volta à Libertadores após quatro anos de ausência. No Torneio Apertura uruguaio, ocupa a quinta colocação após quatro jogos, com sete pontos, e vem de empate por 1 a 1 com o Rampla Juniors.