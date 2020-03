Libertadores fora da TV: como assistir a Binacional x São Paulo

O São Paulo inicia a disputa pelo tetracampeonato da Copa Libertadores nesta quinta-feira, 5, diante do estreante Binacional, do Peru, na cidade de Juliaaca, a partir das 21h. O jogo não terá transmissão de TV: passará com exclusividade no Facebook Watch, disponível para computadores, dispositivos móveis e smart TVs. O site de PLACAR também fará a descrição dos lances, minuto a minuto.

Tabela completa da COPA Libertadores 2020

Assim como já ocorria no ano passado, a rodada de quinta-feira da Libertadores tem jogos transmitidos exclusivamente na rede social. Para assistir ao jogo, o torcedor deve abrir o aplicativo do Facebook e tocar no ícone assistir (vídeos no Watch) ou digitar “Conmebol Libertadores” na barra de pesquisa do menu.

O técnico Fernando Diniz não terá Juanfran e Vitor Bueno que, lesionados, nem viajaram. O jovem atacante Antony, recuperado de uma entorse, deve jogar. Do outro lado, o Binacional, clube fundado em 2010 e atual terceiro colocado do Campeonato Peruano, tem como principal arma os efeitos dos 3.800 metros de altitude.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Binacional: ​Fernández; Pérez, Fajardo, Fernández e Reyes; Matsuda, Tello, Manco e Polar; Leudo e Marco Rodríguez. Técnico: Flabio Torres

São Paulo: ​Tiago Volpi; Igor Vinicius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Antony, Pato e Pablo. Técnico: Fernando Diniz