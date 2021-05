Libertadores: Fluminense perde para Junior Barranquilla no Maracanã

A boa campanha na Libertadores sofreu um revés na noite desta terça-feira, 18. O Fluminense precisava somente de um empate contra o Junior Barranquilla, no Maracanã, mas foi surpreendido e perdeu por 2 a 1. O resultado complica o Tricolor no torneio e a vaga na segunda fase está ameaçada – decide sua vida na competição contra o River Plate, fora de casa.

O time até começou bem na partida. Logo aos dois minutos, a joia de Xerém Kayky recebeu um lindo passe de Cazares e saiu na cara do gol. O chute fraco facilitou a vida do goleiro Viera que, com o pé, mandou a bola pela linha de fundo. Luiz Henrique e Fred também tiveram chances de balançar as redes, mas quem abriu o placar foram os colombianos. O veterano Carmelo Valencia, de 36 anos, aproveitou cruzamento e cabeceou para colocar o Junior Barranquilla na frente.

Logo no início da segunda etapa, os visitantes ampliaram o marcador. Cetré recebeu na intermediária e teve tempo de ajeitar e chutar de longe. Marcos Felipe se esticou, mas não alcançou o chute no seu canto esquerdo inferior. Roger Machado abriu o time e fez várias mudanças. O gol de honra saiu do pé de uma delas. Abel Hernández recebeu de Nenê, outro que veio do banco de reservas, e diminuiu. Mas já era tarde.

A derrota deixa o Fluminense ainda como o líder do grupo D, com oito pontos. O River Plate, segundo colocado com seis, joga nesta quarta-feira, 19, em casa contra o Santa Fe, o lanterna da chave com dois pontos – porém, com muitos desfalques por causa da Covid-19, os argentinos têm poucas chances de pontuar na rodada. O Junior Barranquilla passou de quase eliminado para um time vivo no grupo, já que chegou aos seis pontos. O último confronto do Flu pela primeira fase acontece contra o River, na Argentina, na próxima terça-feira, 25.