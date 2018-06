Libertadores: final única será em um sábado

Depois de confirmar a decisão da Copa Libertadores de 2019 em partida única, a Conmebol anunciou nesta segunda-feira que a partida acontecerá no sábado, dia 23 de novembro. O local ainda não foi revelado. Duas cidades são as favoritas para receber a primeira decisão única: Lima, no Peru – que era tratada como a opção mais atraente -, e Santiago, no Chile. O anúncio oficial deve sair apenas em dezembro, durante o sorteio da próxima edição da competição.

A reformulação da Libertadores é um desejo antigo da Conmebol, que tenta se aproximar do formato da Liga dos Campeões desde 2017. A decisão em apenas uma partida e com sedes definidas eram as últimas das metas da entidade para finalizar o processo da “nova” competição.