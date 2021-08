Libertadores e Supercopa da Uefa: como assistir os jogos desta quarta

As quartas de final da Libertadores estão a todo vapor e o início da temporada europeia, com a Supercopa da Uefa, começa a encher o calendário do futebol após intensas semanas voltadas aos Jogos Olímpicos de Tóquio, encerrados no último domingo, 8 . Nesta quarta-feira, 11, a bola rola em diversos cantos do mundo. Confira onde assistir os principais destaques do dia:

O pontapé inicial das atrações diárias é o confronto entre Chelsea e Villarreal, válido pela Supercopa da Uefa. A partida marcada para o Estádio Windsor Park, na Irlanda do Norte, está prevista para começar às 16h (de Brasília) e coloca em confronto os campeões da Liga dos Campeões e Liga Europa. O torcedor poderá acompanhar a partida de forma gratuita pelo SBT, pelo canal pago TNT e pelo serviço de pay-per-view HBO Max.

🚨 𝘿𝙄𝘼 𝘿𝙀 𝙎𝙐𝙋𝙀𝙍𝙏𝘼Ç𝘼! 🏆 🔵 Chelsea ou Villarreal 🟡: quem vai erguer o troféu de 2021? 🤔#SuperCup pic.twitter.com/JBjAbHtD0x — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) August 11, 2021



Mais tarde, a “noite de copa” começa com Olímpia e Flamengo. Em Assunção, no Estádio Manuel Ferreira, o jogo de ida das quartas de final começa às 19h15. Após sofrer uma goleada do Internacional dentro do Maracanã, o clube carioca busca voltar à boa fase sob comando do treinador Renato Gaúcho. A transmissão da partida é exclusiva da Fox Sports.

Em seguida, às 21h30, também pela competição continental, o Atlético Mineiro enfrenta o River Plate, no Estádio Monumental de Nuñez. Invicta no torneio, a equipe treinada por Cuca segue em busca do bicampeonato inédito da Copa Libertadores. Para acompanhar a partida, o torcedor precisará ter acesso ao serviço de pay-per-view Conmebol TV.