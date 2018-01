Libertadores: duelo Argentina x Brasil esquenta o torneio

Na fase de grupos da Copa Libertadores, entre fevereiro e maio, cinco clubes brasileiros vão enfrentar cinco clubes argentinos. No grupo 4, estão Flamengo e River Plate; no grupo 5, Cruzeiro e Racing; no grupo 6, Santos e Estudiantes; no grupo 7, Corinthians e Independiente; e no grupo 8 Palmeiras e Boca Juniors.

Veja abaixo os confrontos entre esses clubes:

Grupo 4 – Flamengo e River Plate

Irão se enfrentar na primeira rodada, no dia 28 de fevereiro, ainda em local desconhecido por causa dos ocorridos na final da Copa Sul-Americana entre Flamengo e Independiente. O jogo da volta vai ser na sexta rodada, dia 23 de maio, em Buenos Aires no estádio Monumental de Núñez.

Libertadores

Semifinal de 1982

River Plate 0 x 3 Flamengo – Semifinal 1982.

Flamengo 4 x 2 River Plate – Semifinal 1982.

Supercopa

Quartas de final 1991

River Plate 1 x 0 Flamengo

Flamengo (3) 2 x 1 (4) River Plate

Quartas de final 1993

River Plate 2 x 1 Flamengo

Flamengo (6) 1 x 0 (5) River Plate

Copa Mercosul

Fase de grupos 2000

Flamengo 1 x 2 River Plate

River Plate 0 x 0 Flamengo

Quartas de final 2000

Flamengo 1 x 2 River Plate

River Plate 4 x 3 Flamengo

Grupo 5 – Cruzeiro e Racing

Irão se enfrentar na primeira rodada, no dia 27 de fevereiro, no estádio Presidente Perón em Avellaneda. O jogo da volta vai ser na sexta rodada, no dia 22 de maio, no estádio do Mineirão. Essa vai ser a primeira vez que essas duas equipes irão se enfrentar pela Libertadores.

Supercopa

Final 1988

Racing 2 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro 1 x 1 Racing

Oitavas de final 1990

Cruzeiro 1 x 0 Racing

Racing (4) 1 x 0 (2) Cruzeiro

Final 1992

Cruzeiro 4 x 0 Racing

Racing 1 x 0 Cruzeiro

Copa Mercosul

Fase de grupos 1999

Cruzeiro 2 x 0 Racing

Racing 0 x 4 Cruzeiro

Copa Master da Supercopa

Semifinal 1992

Racing (1) 1 x 1 (3) Cruzeiro

Grupo 6 – Santos e Estudiantes

Irão se enfrentar na terceira rodada, no dia 5 de abril, no estádio Ciudad de La Plata. O jogo da volta vai ser na quarta rodada, no dia 24 de abril, na Vila Belmiro. Essa vai ser a primeira vez que essas duas equipes irão se enfrentar pela Libertadores.

Supercopa de campeões intercontinentais 1969

1° turno

Estudiantes 3 x 1 Santos

Grupo 7 – Corinthians e Independiente

Irão se enfrentar na terceira rodada, no dia 18 de abril, no estádio Libertadores de América, em Avellaneda. O jogo da volta vai ser na quarta rodada, dia 2 de maio, na Arena Corinthians. Essa vai ser a primeira vez que essas equipes irão se enfrentar pela Libertadores.

Copa Mercosul

Fase de grupos 1999

Corinthians 1 x 2 Independiente

Independiente 2 x 0 Corinthians

Fase de grupos 2001

Corinthians 2 x 1 Independiente

Independiente 1 x 0 Corinthians

Grupo 8 – Palmeiras e Boca Juniors

Irão se enfrentar na terceira rodada, no dia 11 de abril, no estádio Allianz Parque. O jogo da volta vai ser na quarta rodada, dia 25 de abril, no estádio La Bombonera.

Copa Libertadores

Fase de grupos 1994

Palmeiras 6 x 1 Boca Juniors

Boca Juniors 2 x 1 Palmeiras

Final de 2000

Boca Juniors 2 x 2 Palmeiras

Palmeiras (2) 0 x 0 (4) Boca Juniors

Semifinal de 2001

Boca Juniors 2 x 2 Palmeiras

Palmeiras (2) 2 x 2 (3) Boca Juniors

Copa Mercosul

Quartas de final 1998

Palmeiras 3 x 1 Boca Juniors

Boca Juniors 1 x 1 Palmeiras