Libertadores: Cruzeiro vence Flamengo no Maracanã

O Cruzeiro foi firme na defesa e eficiente no ataque nesta quarta-feira, e venceu o Flamengo por 2 a 0, em pleno Maracanã, e deu grande passo para se garantir daqui três semanas nas quartas de final da Libertadores.

O placar do único duelo brasileiro das oitavas foi aberto aos 10 minutos do primeiro tempo, pelo meia uruguaio Giorgian de Arrascaeta. O segundo gol veio aos 32 da etapa complementar, graças a gol anotado pelo meia-atacante Thiago Neves.

O reencontro pela Libertadores será no dia 29 de agosto, no Mineirão, mas os dois times voltam a duelar já neste domingo, também no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo é vice-líder, com 34 pontos, e o Cruzeiro é oitava na tabela, com 25.

Ficha técnica:.

Flamengo: Diego Alves; Rodinei (Pará), Léo Duarte, Réver e Renê; Cuéllar, Everton Ribeiro, Jean Lucas (Vitinho), Diego e Moreno (Lincoln); Uribe. Técnico: Mauricio Barbieri.

Cruzeiro: Fábio; Edílson, Léo, Dedé e Egídio; Lucas Silva, Henrique, Robinho (Rafinha), Thiago Neves (Cabral) e De Arrascaeta; e Barcos (Raniel). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Néstor Pitana (Argentina), auxiliado pelos compatriotas Hernán Maidana e Gustavo Rossi.

Gols: De Arrascaeta e Thiago Neves (Cruzeiro).

Cartões amarelos: Cuéllar (Flamengo); Thiago Neves e Robinho (Cruzeiro).

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro. EFE