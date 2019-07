Libertadores: Cruzeiro tenta desencantar e eliminar River Plate

O Cruzeiro vem de cinco jogos consecutivos sem marcar gols e está cada vez mais próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão, mas nesta terça-feira, 30, tem uma ótima chance de espantar o mau momento. A partir das 19h15 (de Brasília), o time mineiro encara o atual campeão River Plate, da Argentina, no Mineirão, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo terá transmissão exclusiva do canal a cabo SporTV.

O jogo de ida, realizado na semana passada, em Buenos Aires, terminou empatado em 0 a 0. Por isso, o Cruzeiro precisa de uma vitória simples para se garantir nas quartas de final, mas, se tomar um gol, terá de marcar pelo menos dois para seguir vivo no torneio continental, já que o gol fora de casa é critério de desempate.

O técnico Mano Menezes fechou o treinamento da véspera e não deu pistas sobre a escalação. Os meias Robinho e Thiago Neves, que se recuperam de dores na panturrilha, são considerados dúvidas, sendo que o primeiro deles é quem tem maiores chances de não começar entre os titulares.

Pelo lado do River, quatro vezes campeão do torneio, o técnico Marcelo Gallardo não poderá contar com o seu capitão, o defensor Javier Pinola, que está lesionado e precisou ser substituído já no primeiro tempo do duelo de ida das oitavas de final. Robert Rojas, que entrou no seu lugar no decorrer daquele confronto, está confirmado entre os titulares.

Em compensação, a equipe argentina desta vez poderá contar desde o início do jogo com o atacante Lucas Pratto, plenamente recuperado de lesão. Na semana passada, ele entrou apenas no segundo tempo da partida diante dos cruzeirenses e sofreu um pênalti no finalzinho do embate no estádio Monumental de Núñez. O atacante Matías Suárez, porém, desperdiçou a penalidade aos 53 minutos do segundo tempo. Titular naquela ocasião, ele ficará como opção de banco nesta terça-feira. A dupla de ataque deverá ser formada por Pratto e Borré.