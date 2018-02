Libertadores: Cruzeiro estreia contra o Racing na Argentina

Com os titulares descansados após ganharem folga na rodada do final de semana do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro entra em campo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Racing, no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, em sua estreia na Copa Libertadores. O duelo é válido pelo Grupo 5, uma das chaves mais complicadas da fase de grupos da competição, que também conta com o Vasco e a Universidad de Chile.

O treinador não revelou a escalação da equipe. A única dúvida na formação que começará em campo é o meia Thiago Neves. O jogador voltou a atuar pelo Cruzeiro na vitória sobre o Boa por 3 a 0, no último sábado, após ficar três rodadas de fora realizando um trabalho especial de aprimoramento físico. O goleiro Fábio será desfalque, após a morte de seu pai, José Ramão de Souza Maciel, na noite da segunda-feira. Dessa forma, Rafael será o titular e o jovem Lucas França fica na reserva.

O clube argentino será comandado em campo pelo auxiliar Ariel Broggi, já que o treinador Eduardo Coudet está suspenso. O time, no entanto, vive ótimo momento e vem de quatro vitórias consecutivas no campeonato nacional. Em campo, a equipe contará com dois atletas conhecidos no Brasil. O meio-campista Centurión, ex-São Paulo, e o atacante Lisandro López, ex-Internacional, devem começar entre os titulares. O time ainda conta com o meio-campista Lautaro Martínez, que pediu liberação do Atlético de Madri para defender o Racing na atual edição da Libertadores.