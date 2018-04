Libertadores: Cruzeiro enfrenta Universidad no Chile; saiba como assistir

Na última colocação do grupo 5 na Copa Libertadores com apenas um ponto, o Cruzeiro enfrenta a Universidad de Chile, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nacional, em Santiago. A partida terá apenas transmissão da televisão fechada pelo Canal Fox Sports.

Após perder para o Racing e empatar com o Vasco, o time brasileiro busca a primeira vitória na competição contra o vice-líder da chave, com quatro pontos, mas que no último domingo perdeu clássico para o Colo Colo por 3 a 1 e se afastou da liderança do Campeonato Chileno. Na partida, a Universidad de Chile teve dois jogadores expulsos e um deles, Jean Beausejour, quase brigou com o companheiro Mauricio Pinilla.

Lucas Romero, recuperado de lesão, que fica como opção no banco de reservas. Os atacante Raniel e Fred – titulares do clube no começo do ano – e o zagueiro Murilo, lesionados, são os únicos desfalques certos para a partida.