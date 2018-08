Libertadores: Corinthians volta a cair nas oitavas de final

O Corinthians sofreu uma nova decepção na Copa Libertadores na noite desta quarta-feira. Pela quarta vez seguida, a equipe brasileira foi eliminada nas oitavas de final da competição – as outras quedas aconteceram nas edições de 2013, 2015 e 2016. Depois da derrota por 1 a 0 no jogo de ida contra o Colo-Colo, o Corinthians venceu por 2 a 1 no Itaquerão e está fora pelo critério dos gols fora de casa.

Jadson abriu o placar logo aos 15 minutos do primeiro tempo, mas o time chileno empatou com o ex-palmeirense Lucas Barríos. O resultado obrigava o time da casa a marcar mais dois gols para conseguir a classificação. O contestado Roger voltou a colocar o Corinthians na frente, já no segundo tempo, mas a reação parou por aí.

A exemplo do que havia acontecido em eliminações anteriores, o time mostrou descontrole emocional e teve uma expulsão. Desta vez, foi Danilo Avelar. Após a queda na Libertadores, o time vai se concentrar na disputa da Copa do Brasil – está na semifinal, diante do Flamengo – e procurar se recuperar no Campeonato Brasileiro.

O jogo

Como os corintianos previram, a partida foi catimbada desde o início. Os rivais tentaram se impor emocionalmente, mas se descuidaram na defesa. Intenso, o Corinthians passou a acuou o rival. O domínio tático ficou evidente aos 14 minutos: Pedrinho tentou um voleio e a bola bateu na mão de Orezo. Pênalti. Jadson cobrou e fez seu sexto gol em sete jogos nesta Libertadores.

Aos 22 minutos, nova chance. Roger abriu espaço e sofreu falta. Jadson cobrou e o goleiro defendeu.

Depois de 20 minutos pressionado, o time chileno começou a tocar bola. O meia Valdivia, velho conhecido corintiano, passou a encontrar espaços. Foi o jogador de 34 anos criou a jogada do empate. Barrios ganhou dos dois zagueiros e finalizou a jogada de cabeça.

No segundo tempo, a equipe da casa voltou a pressionar. Em cobrança de escanteio, Henrique apareceu livre na pequena área. Orion salvou com os pés. Em novo escanteio, Roger desviou com o pé direito e marcou o segundo gol. Desorganizado, o Corinthians cruzou bolas na área em busca do gol da classificação, mas o Colo-Colo conseguiu segurar a vaga.

(Com Estadão Conteúdo)