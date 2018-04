Libertadores: Corinthians visita o Independiente buscando liderança

Após conquistar o Campeonato Paulista e estrear com vitória no Campeonato Brasileiro nos dois últimos domingos, o Corinthians enfrenta nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília) o Independiente, em Avellaneda, na Argentina, pela Copa Libertadores. Segundo colocado da chave com quatro pontos, os brasileiros precisam de um empate para assumir a liderança da chave.

Na expectativa de superar as adversidades, Fábio Carille não comandou treinamentos táticos entre a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, em Itaquera, e o jogo desta quarta. Ainda assim, o técnico promoverá mudanças na formação utilizada na estreia do Campeonato Brasileiro: as entradas de Jadson e Maycon no meio-campo, nos lugares de Mateus Vital e Renê Júnior.

No Independiente, há confiança pela vitória por 1 a 0 sobre o Boca Juniors no domingo, também como mandante, pelo Campeonato Argentino. O meia Maximiliano Meza, fora da equipe desde o fim de março por dores na coxa, voltou a ser relacionado e deve ser titular. Ex-Corinthians, Manuel “Burrito” Martínez deve ser opção no banco de reservas.