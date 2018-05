Corinthians encara Millionarios na estreia de Osmar Loss; como assistir

O já classificado Corinthians enfrenta o Millonarios, da Colômbia, nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena Corinthians, em São Paulo, em duelo válido pela sexta e última rodada do Grupo G da Copa Libertadores. O principal destaque é a estreia do técnico Osmar Loss, que vai repetir a formação titular habitual e deixou claro que pretende seguir a linha de seu antecessor, Fábio Carille.O jogo será transmitido em TV fechada pelo Fox Sports.

“A ideia é manter o que estava sendo feito. Tenho consciência do que o Carille pensava e o que os jogadores poderiam render. Temos um período para adaptar e colocar novos profissionais para ajustar”, disse o gaúcho Osmar Loss, que era auxiliar do antecessor e tem ótimos resultados no comando do sub-20 do Corinthians.

O novo treinador deixou claro também que não tem um estilo ofensivo, como muitos torcedores acham, pelo fato de seu time, durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, ter goleado vários adversários. “O Corinthians tem que ter a cara do Corinthians. Falam da Copa São Paulo, mas o nível dos primeiros jogos não é elevado e eu acredito que o futebol do Corinthians tem que ser mantido. Equilibrado, sólido e que sofre pouco. Como vamos tentar aplicar aqui.”

Para o jogo contra o Millonarios, até pela falta de tempo que teve para treinar – comandou o time apenas no treinamento nesta quarta-feira – Osmar Loss não fará nenhuma mudança tática ou de jogador. O time segue sem um “camisa 9”, com Pedrinho, Jadson, Rodriguinho e Romero mais avançados.

Líder do Grupo G com 10 pontos, o Corinthians tem situação confortável: precisa de apenas um empate para garantir o primeiro lugar e pode até terminar no topo com uma derrota, desde que o argentino Independiente não vença o Deportivo Lara, da Venezuela, ou não consiga tirar os sete gols de diferença de saldo.

Fábio Carille, que decidiu se transferir para o Al-Wehda, da Arábia Saudita, não vai na Arena Corinthians acompanhar o duelo contra os colombianos.

Prováveis escalações:

Corinthians: Walter; Mantuan, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel, Maycon, Pedrinho, Jadson, Rodriguinho e Romero. Técnico: Osmar Loss

Millionarios: Fariñez; Palacios, Figueroa, Cadavid e Banguero; Matías de los Santos, John Duque, Salazar, Valencia, Rojas e Del Valle Técnico: Miguel Ángel Russo

(com Estadão Conteúdo e Gazeta Press)