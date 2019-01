Libertadores: Conmebol confirma punição e Chapecoense é eliminada

A Conmebol puniu nesta-feira a Chapecoense pela escalação irregular do zagueiro Luiz Otávio na partida contra o Lanús, vencido pelo time catarinense por 2 a 1, na Argentina. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da Chapecoense nesta tarde. Ao perder os pontos da partida, que foram para o Lanús, o clube brasileiro está matematicamente eliminado da competição sul-americana. O time catarinense alega não ter sido avisado sobre a punição e irá recorrer da decisão.

Expulso contra o Nacional, no Uruguai, Luiz Otávio pegou três partidas de suspensão, mas só havia cumprido um jogo, diante do Atlético Nacional, na final da Recopa Sul-americana. A Chapecoense diz não ter recebido o e-mail sobre a punição de três jogos ao zagueiro.

No vestiário, o delegado da partida avisou o clube catarinense sobre o ocorrido, mas a comissão técnica e a diretoria optaram por escalar o jogador mesmo assim, depois de não terem encontrado nenhuma notificação oficial da Conmebol. Titular, Luiz Otávio fez o gol da vitória sobre o Lanús.

Com a punição, a partida vencida pela Chapecoense por 2 a 1 ficará com o placar de 3 a 0 a favor do Lanús, o que elimina matematicamente o time catarinense. Com o novo resultado, Lanús (que foi para dez pontos) e Nacional (oito pontos e saldo três positivo) estão praticamente classificados, já que apenas o Zulia, com cinco pontos, mas saldo -5 ainda pode passar o clube uruguaio.

A Chapecoense, com quatro pontos, briga apenas por uma vaga na Copa Sul-americana, caso vença o Zulia. No entanto, o time brasileiro ainda terá sete dias para recorrer da decisão e, caso vença o jogo desta noite, poderá buscar a classificação nos tribunais.