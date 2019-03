Libertadores: como assistir aos jogos de Palmeiras, Grêmio, Inter e Galo

Um dia depois da vitória do Flamengo na estreia, quatro clubes brasileiros entram em campo pela Copa Libertadores na noite desta quarta-feira, 6, pela fase de grupos do torneio. Atlético-MG, Grêmio, Internacional e Palmeiras jogam pelo torneio, mas apenas o clube mineiro, que veio da pré-Libertadores, jogará em casa.

O Atlético-MG recebe o Cerro Porteño, do Paraguai, no estádio do Mineirão às 19h15, com transmissão apenas da TV fechada. O Sportv fará a transmissão da partida. No mesmo horário, o Internacional estreia contra o surpreendente Palestino, no Chile. O clube eliminou o argentino Talleres, algoz do São Paulo no torneio. A partida terá transmissão apenas da TV fechada, pelo Sportv 2.

O Grêmio inicia sua caminhada na Copa Libertadores às 21h30, em Rosário, na Argentina, contra o Rosario Central. A partida terá transmissão da TV aberta no Rio Grande do Sul, pela RBS, afiliada da Globo. O jogo também passará na TV fechada, pelo Sportv.

No mesmo horário, o Palmeiras estreia na Libertadores jogando na Colômbia, contra o Junior Barranquilla. A partida será transmitida na TV aberta pela Globo de São Paulo. O jogo também passará na TV fechada, pela Fox Sports.