Libertadores: como assistir a Boca x Palmeiras e Santa Fe x Flamengo

O Palmeiras enfrenta o Boca Juniors nesta quarta-feira no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina, a partir das 21h45 (de Brasília), pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida será transmitida em Tv aberta pela TV Globo de São Paulo e Fox Sports. No mesmo horário, o Flamengo joga contra Santa Fé, no estádio El Campín, na Colômbia, com transmissão da Globo do Rio de Janeiro (e outros Estados brasileiros) e do SporTV.

Palmeiras e Flamengo entram em campo pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. As duas equipes brasileiras empataram em 1 a 1 na última rodada, contra os mesmos adversários desta noite. O time paulista viu Carlos Tevez, atacante do Boca, igualar o placar aos 47 minutos do segundo tempo no Allianz Parque; já o time carioca perdeu várias chances contra os colombianos no Maracanã.

Apesar do ambiente conturbado, com críticas direcionadas ao capitão do Dudu, o Palmeiras tem situação mais cômoda no torneio: lidera o Grupo H com 7 pontos, contra 5 do Boca Juniors. Nas últimas rodadas, enfrentará o lanterna Alianza Lima, no Peru, e o Junior Barranquilla, da Colômbia, em São Paulo.

O Flamengo também lidera sua chave, mas o Grupo 4 está mais embolado: o clube rubro-negro tem 5 pontos, assim como River Plate. O Santa Fe tem 3 pontos e Emelec, ainda com chances, tem apenas 1. Nas últimas rodadas, o Flamengo recebe o Emelec e visita o River.

Prováveis escalações:

Boca Jrs: Rossi; Jara, Vergini, Magallán e Mas; Nández, Sebastián Pérez e Pablo Pérez; Carlos Tevez, Pavón e Ábila

Técnico: Guillermo Schelotto

Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Babosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Keno, Dudu e Borja

Técnico: Roger Machado

Santa Fe: Leandro Castellanos, Carlos Arboleda, Javier López, William Tesillo E Juan David Valencia; Yeison Gordillo, Sebastián Salazar e Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Wilson Morelo e John Pajoy

Técnico: Agustín Julio

Flamengo: Diego Alves, Rodinei, Réver, Juan e Renê; Gustavo Cuéllar, Diego (Willian Arão), Lucas Paquetá, Everton Ribeiro e Vinicius Júnior; Henrique Dourado

Técnico: Maurício Barbieri