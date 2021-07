Libertadores: como assistir a Boca x Atlético-MG e São Paulo x Racing

As oitavas de final da Copa Libertadores começam nesta terça-feira, 13, já com três brasileiros em campo. O pontapé inicial da fase do torneio acontece às 19h15, com Boca Juniors x Atlético Mineiro. A bola rola em La Bombonera, em Buenos Aires, e coloca frente a frente o clube argentino, que está em pré-temporada, e o clube brasileiro, que vive boa fase. O torcedor poderá acompanhar a partida pelo canal pago Fox Sports.

No mesmo horário, o Fluminense visita o Cerro Porteño, no Paraguai. O time carioca chega para as oitavas de final embalado após uma surpreendente campanha na fase de grupos. A transmissão da partida fica por conta da Conmebol TV, via pay-per-view.

Mais tarde, às 21h30, o tricampeão São Paulo enfrenta o argentino Racing, no Morumbi. Para a reedição do duelo da fase de grupos, na qual o clube de Buenos Aires terminou na frente, o tricolor paulista chega com desfalques importantes, como Miranda, Daniel Alves e Luciano. Para assistir a partida, o torcedor poderá escolher entre SBT e Fox Sports.

Ainda hoje, pela Copa Sul-Americana, o Grêmio enfrenta a LDU no Equador e o Athletico enfrenta o América de Cali, também fora de casa. Ambos os jogos serão transmitidos pela Conmebol TV.