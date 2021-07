Libertadores: como assistir a Atlético-MG x Boca e Racing x São Paulo

Atlético Mineiro e São Paulo sonham em reconquistar a Copa Libertadores da América e, para isso, terão de encarar desafios duros nesta terça-feira, 20, diante de tradicionais rivais argentinos. Após empate sem gols contra o Boca Juniors, em La Bombonera, na última semana, o clube mineiro decide às 19h15, no Mineirão, ainda sem público devido aos protocolos de segurança devido à pandemia da Covid-19, aa sua continuidade na competição.

Para isso, precisará vencer a partida, enquanto qualquer empate com gols classifica o time argentino. Sem poder contar com o lateral Guilherme Arana, com a seleção para a disputa dos Jogos Olímpicos, a equipe dirigida pelo técnico Cuca concentra esperanças no atacante Hulk e o meio-campista argentino Nacho Fernández para buscar a vitória. O jogo será transmitido pelo canal a cabo Fox Sports e no canal da Conmebol Libertadores no Facebook.

O clube venceu cinco das últimas seis partidas disputadas. No sábado, 17, superou o Corinthians de virada em jogo na Neo Química Arena, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, por sua vez, foi derrotado pelo Fortaleza jogando no Morumbi.

A equipe paulista joga contra o Racing, às 21h, em Avellaneda, na Argentina. No jogo de ida, mesmo como mandante, conquistou apenas um empate por 1 a 1. Agora, precisa vencer a partida ou empatar fazendo dois ou mais gols para se classificar.

Sem poder contar o experiente lateral Daniel Alves, também com a seleção brasileira, e com dúvidas sobre as presenças de Miranda, Martín Benítez e Emiliano Rigoni, o clube espera vencer as dificuldades para continuar no torneio. A partida será transmitida pelo SBT e Fox Sports. Até aqui, em três encontros com o Racing, nenhuma vitória: uma derrota e dois empates.