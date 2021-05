Libertadores: com um a menos, Flamengo empata com a LDU e se classifica

Com mais doses de drama que o esperado, o Flamengo se garantiu nas oitavas de final da Copa Libertadores de forma antecipada ao empatar em 2 a 2 com a LDU, do Equador, no Maracanã, na noite desta quarta-feira, 19, em jogo válido pela penúltima rodada da primeira fase. Jogando com um a menos durante quase 80 minutos, o clube brasileiro chegou saiu na frente, levou a virada, e chegou ao igualdade aos 42 da segunda etapa com gol do zagueiro Gustavo Henrique.

O Flamengo permaneceu na liderança do grupo G com 11 pontos, dois a mais que o Vélez Sarsfield, também classificado, a quem enfrenta, em casa, na última rodada. O gol no fim no Maracanã, justamente onde o clube de Quito conquistou sua maior façanha, a taça da Libertadores de 2008 diante do Fluminense, eliminou a LDU, que tem cinco pontos.

Justamente no dia em que celebrava 300 jogos com a camisa rubro-negra, o volante Willian Arão acabou expulso logo aos 14 minutos de jogo, ao levantar demais o pé e acertar o rosto de Amarilla. Vermelho direto, que acabaria mudando totalmente os rumos da partida. O Flamengo ainda saiu na frente, aos 31 minutos, quando Pedro recebeu cruzamento de Matheuzinho e, mesmo cercado por marcadores, conseguiu girar, com força e categoria, e tocar mansamente por baixo do goleiro Adrián Gabbarini.

O clube equatoriano empatou logo na sequência, quando Franklin Guerra subiu mais alto que Gustavo Henrique e cabeceou para as redes. No intervalo, o técnico Rogério Ceni sacou Gabigol para a entrada de Bruno Henrique, mas a mexida não surtiu efeito. Logo aos 14 minutos, a LDU virou a partida em chute forte de Jhohan Julio.

Diego Ribas e Giorgian de Arrascaeta também foram mandados a campo, mas, com um a menos, o Flamengo tinha dificuldades para criar. No entanto, o time chegou ao gol da classificação aos 44 da segunda etapa, quando Arrascaeta cruzou e Gustavo Henrique marcou, de cabeça.