São Paulo perde para o Racing no Morumbi em duelo de times reservas

O São Paulo perdeu a invencibilidade e a chance de garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Racing, da Argentina, na noite desta terça-feira, 18, no Morumbi.

Com o resultado, a equipe de Buenos Aires chegou à liderança do grupo E com 11 pontos, três a mais que a equipe brasileira, e se garantiu na próxima fase. Com um jogo a menos, o Rentistas tem três pontos e ainda pode se classificar, caso vença suas duas partidas e o São Paulo perca para o Sporting Cristal, no Morumbi.

São Paulo e Racing entraram em campo com formações reservas, priorizando as competições locais: no caso do São Paulo, a final do Paulistão diante do Palmeiras, enquanto o Racing encara o Boca Juniors pela semifinal da Copa da Liga Argentina.

O zagueiro Joaquín Novillo se antecipou à zaga tricolor e marcou o gol do jogo, aos 27 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o técnico Hernán Crespo mandou Luciano, Daniel Alves e Hernanes à campo e o time melhorou. O camisa 10 chegou a balançar as redes, de cabeça, mas o gol foi invalidado por impedimento.

O clube do Morumbi agora volta suas atenções à final do Campeonato Paulista, na quinta-feira, 20, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Na última rodada da Libertadores, o São Paulo encara o Sporting Cristal, em casa, dia 25, enquanto o Racing recebe o Rentistas.