Libertadores: Chapecoense estreia contra tricampeão

A surpreendente oitava colocação no Campeonato Brasileiro de 2017, combinado com a superação após o acidente aéreo que vitimou grande parte da delegação no final de 2016, resultou à Chapecoense uma vaga na segunda fase da Copa Libertadores, com estreia nesta quarta-feira diante do Nacional, do Uruguai, tricampeão do torneio, às 21h45, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

Os dois adversários estiveram no mesmo grupo da Libertadores no ano passado e o time uruguaio levou a melhor. Em casa, fez 3 a 0 na equipe catarinense,enquanto, em Chapecó, empatou por 1 a 1. Na tabela de classificação, avançou na vice-liderança do Grupo 7 com oito pontos, uma a mais que a Chapecoense, que perdeu pontos pela escalação irregular do zagueiro Luiz Otávio.

O vencedor deste confronto enfrentará na próxima fase o vencedor de Banfield, da Argentina, e Independiente del Valle, do Equador, para definir o classificado para a fase de grupos do torneio.