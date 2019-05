Libertadores: Athletico Paranaense encara o Boca na Bombonera

Já classificado para a próxima fase da Copa Libertadores da América, mas tentando garantir a liderança do Grupo G da competição, o Athletico Paranaense vai pela primeira vez atuar na mítica Bombonera, em Buenos Aires, diante do Boca Juniors, nesta quinta-feira, 9, às 21h30 (de Brasília). O jogo não será transmitido na TV, apenas pelo canal da Conmebol Libertadores no Facebook – o Athletico também fará a retransmissão em sua própria página na rede social.

No primeiro confronto entre os times, o clube paranaense venceu com autoridade, por 3 a 0, na Arena da Baixada. Visando o primeiro lugar da chave, o Athletico escalará força máxima, já que o argentino Lucho González, recuperado de uma lesão na panturrilha, voltou a campo no final de semana. A exceção é o zagueiro Thiago Heleno, que fica em Curitiba para tratamento.

O técnico Tiago Nunes acredita que o confronto tem bastante simbolismo e pode marcar mais um passo na caminhada athleticana rumo à disputa do título. “É um jogo emblemático para todos nós. A equipe do Boca vai nos respeitar muito mais, porque já conhece as nossas características. São jogadores do mais alto nível e um treinador que conhece muito do futebol. Então, temos de ter um nível de atenção muito alto”, avaliou.

O Boca Juniors chega para a partida embalado pela conquista da Supercopa da Argentina e, apesar de não estar matematicamente classificado, só precisa de uma vitória para terminar no topo do grupo. O atual vice-campeão terá o desfalque de Emanuel Reynoso, com uma lesão no joelho. Com isso, Mauro Zárate deve ganhar um lugar entre os titulares, ao lado de Darío Benedetto. O experiente Carlitos Tevez deve começar no banco de reservas.

Prováveis escalações

Boca Juniors: Andrada; Buffarini, López, Izquierdoz e Más; Marcone e Nández; Villa, Almendra, Zárate e Benedetto. Técnico:: Gustavo Alfaro

Athletico: Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi; Welington, Lucho e Bruno Guimarães; Nikão e Rony; Marco Ruben. Técnico:Tiago Nunes