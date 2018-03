Libertadores 2018: Santos encara altitude de Cusco na estreia

O Santos estreia na fase de grupos da Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira, contra o Real Garcilaso, às 19h15 (horário de Brasília), em Cusco, no Peru. O time paulista ainda não poderá contar com o atacante Bruno Henrique que segue em recuperação após uma lesão no olho. Destaque do Santos na temporada, Gabriel Barbosa é dúvida para o jogo por conta de dores na coxa após uma pancada que sofreu no jogo contra o Santo André, no último domingo, pelo Campeonato Paulista. Gabigol passará por testes antes da partida para definir poderá jogar.

Os desfalques podem não ser o único problema para Jair Ventura, técnico do Santos, já que o time jogará na altitude de aproximadamente 3.400 metros de Cuzco, e a comissão técnica optou por não realizar treinos no local da partida, mesmo sabendo dos detalhes em que a altitude interfere.

“Sabemos que o chute de fora da área é perigoso por causa da força da altitude, são detalhes que estão no nosso conhecimento, temos de superar tudo isso em busca de uma vitória na estreia”, avisou Jair.

O Garcilaso foi vice-campeão do Campeonato Peruano no ano passado, mas não passa por uma boa fase em 2018. O time vem de derrota no campeonato nacional e marcou apenas quatro pontos nas primeiras quatro rodadas da competição, enquanto que o Santos venceu os seus últimos três jogos, incluindo uma vitória no clássico contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.