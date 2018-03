Libertadores 2018: Corinthians empata em estreia fria

Jogando em Bogotá com uma temperatura de 12°C, o Corinthians esteou na Libertadores de 2018 com empate em 0 a 0 contra o Millonarios.

O primeiro tempo foi muito equilibrado, mas o time colombiano criou as melhores chances, acelerando o jogo. O gol, no entanto, não saiu.

Na segunda etapa, a equipe colombiana também começou criando as melhores chances, mas foi o Corinthians que conseguiu um chute na trave, com o zagueiro Henrique, que acertou o travessão após bola que sobrou depois do escanteio. A partir desse momento, o time brasileiro melhorou e ganhou a experiência de Emerson Sheik, que entrou no lugar de Matheus Vital. O placar, porém, seguiu em branco até o fim.

O Corinthians volta a jogar pela Libertadores no dia 14 de março, em São Paulo, contra o Deportivo Lara, da Venezuela. Já o Millonarios visita o Independiente, na Argentina, dia 15.