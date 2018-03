Libertadores 2018: Com golaço, Garcilaso derruba o Santos

Jogando na altitude de 3.400 metros de Cusco, o Santos fez um jogo ruim em sua estreia na Libertadores e foi derrotado por 2 a 0 pelo Real Garcilaso. O segundo gol da equipe peruana foi um golaço, em chute de longe de Ramúa.

Logo aos sete minutos, o time peruano abriu o placar. Após boa troca de passes, Santillán recebeu na esquerda, driblou Daniel Guedes e cruzou rasteiro. Ninguém na defesa santista cortou e a bola chegou em Vidales, que bateu para o gol vazio. Com 15 minutos, Gabigol teve chance de empatar, após receber passe de Sasha – tirando do goleiro – mas finalizou em cima de defensor peruano. Apesar do perigo santista, o time peruano seguiu melhor; Vanderlei fez três boas defesas antes do intervalo.

Na segunda etapa, Vecchio e Gabigol tiveram boas chances para o empate, mas foi novamente Vanderlei que brilhou e evitou o segundo gol do time peruano, em chute de longe do meia Archimbaud. Aos 43, o capitão Ramúa acertou belo chute de longe e venceu Vanderlei. A bola bateu no travessão e pingou dentro do gol. Os jogadores santistas reclamaram, mas a bola cruzou bastante a linha.

Alfredo Ramúa acerta esse chute incrível para ampliar: Real Garcilaso 2×0 Santos pic.twitter.com/j9lA092wQp — Goleada Info (@goleada_info) March 2, 2018

Na próxima rodada, o Santos recebe o Nacional do Uruguai, no Pacaembu, dia 15 de março. Já o Garcilaso vai à La Plata enfrentar o Estudiantes dia 14.

