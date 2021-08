Lewandowski quer deixar o Bayern; clube pede R$ 818 mi por liberação

O atacante polonês Robert Lewandowski, 32 anos, deseja deixar o Bayern de Munique ainda nesta temporada. Autor de dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Borussia Dortmund, na última terça-feira, 17, que assegurou aos bávaros o título da Supercopa da Alemanha, o jogador informou ao atual clube que busca por “novos desafios” na carreira. As informações são da Sky Sports.

De acordo com o site, o clube alemão aceita abdicar de seu principal goleador, eleito em dezembro pela Fifa como o melhor do mundo na última temporada, pelo valor de 130 milhões de euros (818 milhões de reais). O contrato de Lewa só termina na metade de 2023, quando terá 35 anos.

Considerado um dos principais atacantes do futebol mundial, Lewandowski marcou 56 gols somadas partidas por clube e seleção na última temporada. Na anterior, Lewa foi o rosto de um Bayern implacável e avassalador. Na conquista da Bundesliga, marcou 34 gols em 31 partidas, sendo eleito o principal jogador da competição.

O atacante também construiu credenciais invejáveis na Liga dos Campeões, com a artilharia isolada do principal torneio europeu, com 15 gols. A temporada perfeita totalizou: 47 jogos, 55 gols, dez assistências e três troféus.

Em 2018, o destino do jogador parecia selado rumo ao Real Madrid. O atacante do Bayern de Munique formalizou o rompimento com o empresário polonês Cezary Kucharski, que o representava desde o início da carreira, para um acordo com o israelense Pini Zahavi, um dos agentes mais influentes do mercado europeu. Meses depois, decidiu permanecer.

Clubes ingleses surgem como principais favoritos para uma proposta, assim como o próprio Real, que busca fortalecer a sua equipe para voltar ao protagonismo. A janela de transferências europeia se encerra no fim do mês de agosto.