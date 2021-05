Lewandowski marca e iguala recorde de gols de Gerd Muller no Alemão

Depois de 49 anos, Robert Lewandowski conseguiu igualar uma marca considerada inatingível: anotou 40 gols em uma única do Campeonato Alemão. Antes, apenas Gerd Muller havia conquistado tal feito na temporada 1971/72 também pelo Bayern de Munique.

O gol foi anotado neste sábado, 15, no empate por 2 a 2 do time bávaro contra o Freiburg. Aos 26 minutos, o polonês converteu pênalti e na comemoração homenageou o ídolo alemão ao mostrar uma camisa por baixo com os dizeres “4Ever Gerd” (“Para sempre, Gerd”, em inglês).

“É uma grande honra. Para mim, mas também para a história moderna do Campeonato Alemão. Foi um recorde que durou muito tempo. O que Gerd Muller fez foi incrível. Nunca pensei que conseguiria ter um feito igual ao dele. Estou muito orgulhoso e ainda não consigo acreditar. Eu ainda preciso de algum tempo”, diz Lewandowski, ao site oficial do clube.

O atacante de 32 anos tem a oportunidade de superar o feito, já que o Bayern ainda entra em campo pela última rodada do Alemão no próximo sábado, 22, contra o Augsburg, em casa, às 10h30 (de Brasília).

Campeão antecipado desde o fim de semana passado, o clube de Munique também marcou com Leroy Sané, enquanto Manuel Gulde e Christian Gunter garantiram o empate para o Freiburg.