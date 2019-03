Levir reclama de gol ilegal e ‘tira o mérito’ de rival que venceu Atlético

O técnico Levir Culpi culpou a arbitragem pela derrota de 1 a 0 do Atlético-MG para o Cerro Porteño, na noite desta quarta-feira, 6, no estádio do Mineirão, pela estreia do time na fase de grupos da Copa Libertadores. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador ressaltou que o Atlético foi melhor durante o jogo e que o gol do Cerro foi ilegal.

“Nosso time jogou muito melhor que o deles, esteve mais próximo da vitória. Posso tirar o mérito (do triunfo do Cerro) porque o gol foi ilegal. Acho que Libertadores é assim, não tem jogo fácil”, disse o treinador. O gol do Cerro Porteño foi marcado em impedimento não marcado pelo assistente. O clube paraguaio foi a Belo Horizonte com uma proposta defensiva e obteve sucesso.

“As melhores oportunidades foram do Atlético, não tivemos competência nas finalizações. Entramos agora na Libertadores, vai ter coisa mais difícil pela frente. Eu achei que o time jogou bem e o que ruim foi o resultado”, acrescentou Levir. O Atlético-MG teve dois gols bem anulados na partida. No primeiro, Cazares cobrou falta direto para o gol, mas era um tiro livre indireto, ou seja, tinha que ter a participação de outro jogador para valer. No segundo, Ricardo Oliveira marcou em posição de impedimento.

O Atlético-MG disputa a fase de grupos depois de passar por Danúbio e Defensor, ambos do Uruguai, na pré-Libertadores. A próxima partida da equipe é justamente contra um time uruguaio, o Nacional, tricampeão da América, no Parque Central, em Montevidéu, na próxima terça-feira 12. Na estreia, o Nacional venceu o Zamora, na Venezuela, por 1 a 0, também nesta quarta.