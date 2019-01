Levante denunciará escalação irregular de jogador do Barça na Copa do Rei

O presidente do Levante, Quico Catalán, informou que o clube vai apresentar amanhã uma denúncia na Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) pela suposta escalação irregular do zagueiro Juan Brandariz Movilla na partida de ida contra o Barcelona pelas oitavas de final da Copa do Rei.

Em entrevista concedida à emissora “TV3“, Catalán disse que comentou o caso com o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu. “Falei com ele que vamos apresentar um recurso. Sei que é ruim, mas você tem que defender os interesses do seu clube. É algo compressível, um dia acontece com um, outro dia com outro. Deus queria que não ocorra conosco algum dia”, disse o dirigente. “Tenho bem claro que a denúncia que apresentaremos está muito bem trabalhada, baseada em muitos aspectos sólidos e temos toda a confiança do mundo de que a Justiça vai imperar”, completou.

El #LevanteUD ha presentado esta mañana la denuncia en la @rfef por la alineación indebida de un jugador del @FCBarcelona_es en el partido de ida de los octavos de final de la #CopaDelRey — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) January 18, 2019

O Barcelona perdeu o jogo de ida para o Levante por 2 a 1, fora de casa, mas eliminou o adversário nesta quinta-feira, 10, após vitória por 3 a 0, em jogo disputado no Camp Nou.

O técnico do clube catalão, Ernesto Valverde, disse estar convencido de que não houve nenhuma irregularidade na escalação de Movilla no primeiro duelo entre as duas equipes. “Não houve nenhuma dúvida na escalação dele. Pensamos que foi o correto e que merecemos estar no sorteio (das quartas de final). Não temos nenhuma dúvida agora, nem tínhamos na partida de ida, nem durante nem depois”, ressaltou Valverde em entrevista coletiva.

A justificativa que o Levante irá utilizar para pedir a eliminação do Barcelona é que o zagueiro havia recebido uma punição pela equipe B do clube catalão. Mas Valverde respondeu que, por esse motivo, não o relacionou para o último jogo do Campeonato Espanhol. “Estamos convencidos que atuamos corretamente, que ganhamos onde deveríamos ganhar. As normas estão aí, o regulamento. Está tudo muito claro”, afirmou o treinador.

O sorteio das quartas de final da Copa do Rei será realizado na tarde desta sexta-feira, 18.