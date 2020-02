Levado ao hospital, Bruno Henrique tranquiliza flamenguistas: ‘Susto’

O atacante Bruno Henrique assustou os torcedores do Flamengo na madrugada desta quinta-feira, 20, no empate em 2 a 2 com o Independiente del Valle, válido pela ida da Recopa Sul-Americana, em Quito. No lance em que marcou o primeiro gol do time, ele se chocou com o goleiro Pinos e nem sequer conseguiu levantar para comemorar. Exames realizados num hospital próximo, no entanto, não detectaram fratura.

De volta ao estádio após os exames, Bruno Henrique contou que tudo não passou de um “susto” e agradeceu a todos pelas mensagens de apoio. João Marcelo, o médico do Flamengo, explicou que o atacante teve um “trauma importante”. “Fizemos radiografia e realmente não constatou nenhum tipo de fratura. Ele está tratando e medicado, vamos avaliar.”

Muito obrigado a Deus pela proteção. Estou bem e tudo não passou de um grande susto. Agradeço também as orações e boas energias de todos vocês! Já já estaremos juntos novamente 🔴⚫️ pic.twitter.com/uS0F95pvdv — brunohenrique 2️⃣7️⃣ (@Brunohenrique) February 20, 2020

Bruno Henrique retornou ao Brasil com a delegação utilizando muletas e bota imobilizadora. O departamento médico não garantiu sua presença para o jogo de volta, que acontece na próxima quarta, 26, no Maracanã.