SOCHI – A seleção brasileira foi tomada por certo alívio depois da suada vitória diante da Costa Rica, mas sabe que não pode relaxar. Um empate diante da Sérvia, na próxima quarta-feira, em Moscou, é o suficiente para a classificação às oitavas (talvez em segundo do Grupo E), mas uma derrota diante da boa equipe europeia poderia significar a eliminação na primeira fase da Copa do Mundo, algo que não ocorre desde 1966. Outras questões, como lesões, cartões amarelos e a fase ruim de alguns titulares, colocam Tite em um dilema: deve manter o time para o jogo decisivo? O técnico deu poucas pistas por enquanto.

Desde a convocação, os problemas físicos têm sido o maior problema da seleção. Daniel Alves, que seria o capitão do time, sofreu lesão no joelho e ficou de fora da lista. Já na Europa, Renato Augusto e Fred tiveram problemas musculares. No momento, Danilo e Douglas Costa estão no departamento médico, sem previsão de retorno. Fagner será novamente o titular na lateral-direita, já a vaga que poderia ser de Douglas Costa está aberta devida ao momento ruim do titular Willian.

Paulinho, Willian e Jesus não deslancharam

O jogador do Chelsea se destacou nos amistosos de preparação, contra Croácia e Áustria, e ganhou a disputa por titularidade com Fernandinho, fazendo Tite optar por uma formação mais ofensiva e pouco testada. No Mundial, Willian foi o menos acionado do quarteto de frente e já faz o treinador repensar a formação. Uma das opções mais fortes seria promover o retorno de Renato Augusto ao time.

O jogador do Beijing Guoan foi titular durante todas as Eliminatórias e é muito admirado pelo grupo por sua consciência tática. Seu retorno também poderia liberar mais Paulinho, outro que decepcionou nas duas primeiras partidas – em ambas foi substituído. Com o quarteto de frente, sobrou menos espaço para as infiltrações do volante do Barcelona, justamente sua maior qualidade. O problema poderia ser a readequação de Coutinho, destaque do time: nas Eliminatórias, ele atuou pelo lado direito e agradou, mas rendeu menos do que vem ocorrendo no Mundial, mais centralizado.

Tite, no entanto, ainda não deu sinais de que mudará o time. Antes da partida contra a Costa Rica, disse que manteria a formação por “coerência”. Fagner, que concedeu entrevista no domingo, elogiou Renato Augusto, mas deixou no ar a possibilidade de seu ex-companheiro de Corinthians retornar ao time. “Ele é um excelente jogador, muito inteligente, tem uma leitura muito grande do jogo. Mas isso é uma questão para o professor decidir.”

Fernandinho e Fred também seria outras opções para fortalecer o meio-campo diante da Sérvia, uma equipe alta e com jogadores fortes no setor, como Nemanja Matic, do Manchester United. Quem também não deslanchou no Mundial e enfrenta forte concorrência é Gabriel Jesus. Roberto Firmino tem entrado bem nos jogos, é constantemente elogiado por Tite e poderia ganhar a vaga.

Uma opção menos provável seria escalar Gabriel e Firmino juntos, o que ocorreu no fim do último jogo. “É uma possibilidade. Nós dois jogamos como 9, mas também sabemos sair da área. Sabemos buscar jogo, defendemos bem, taticamente nos entendemos. Creio que dá para jogarmos juntos, mas isso cabe ao professor”, comentou Jesus ainda em São Petersburgo. O camisa 9 também poderia ser o escolhido para sair do time em caso de “reforço” no meio-campo, com Fernandinho ou Renato Augusto.

Titulares absolutos pendurados

Outra questão que preocupa o treinador é disciplinar: Casemiro, Philippe Coutinho e Neymar já receberam cartão amarelo e estão “pendurados”, ou seja, se levarem mais um cartão estarão suspensos da partida seguinte (o número é zerado apenas numa eventual semifinal). O trio é fundamental para o time e não tem substitutos à altura. Tite, a princípio, não cogita poupá-los diante da Sérvia, já que a partida tem caráter decisivo. O caso de Neymar é o que mais preocupa, já que o camisa 10 tem um extenso histórico de suspensões.

Estas dúvidas só devem ser solucionadas completamente na terça-feira, no último treino da equipe antes do jogo contra a Sérvia, no estádio do Spartak, em Moscou. Nesta segunda, o time realiza treino fechado à imprensa antes do embarque à capital russa.