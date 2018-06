MOSCOU – A seleção brasileira se classificou com propriedade para as oitavas de final da Copa do Mundo, mas um problema vem atormentando o time desde a preparação para o Mundial: as lesões de atletas importantes. Após a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, em Moscou, o departamento médico (DM) negou sobrecarga de treinamento e disse que a situação é inevitável.

Pouco antes da Copa, o Brasil perdeu seu capitão, Daniel Alves, com lesão no joelho. Em seguida, Renato Augusto e Fred perderam treinos, machucados. No momento, estão entregues ao DM com problemas musculares Douglas Costa, Danilo e agora Marcelo – o último deixou o jogo contra a Sérvia com um “espasmo na musculatura estabilizadora da coluna”.

Segundo o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, a situação do lateral do Real Madrid não preocupa tanto. “Talvez tenha relação com o colchão um pouco mais macio no hotel. Ele teve um mau jeito na coluna”. Marcelo está em tratamento e segundo a CBF já apresentou boa melhora

O preparador físico Fábio Mahseredjian disse que lesões são comuns em atletas de elite. “As lesões acontecem e vão continuar acontecendo. As causas podem ser várias, mas está controlado. Vamos continuar com carga leve de treinos e com dois dias de recuperação entre um jogo e outro”, afirmou.

O auxiliar Cleber Xavier reforçou que os atletas que estão em fim de temporada europeia (todos, exceto Fagner, Cássio, Geromel e Renato Augusto) sofrem um desgaste natural. “O que aconteceu com Marcelo é normal. Estamos em uma Copa do Mundo, é intenso, é jogo em cima de jogo. Os atletas europeus, que são maioria, chegam de competições desgastantes. Agora vamos recuperar os atletas para que possamos estar bem de novo no jogo contra o México”, completou.