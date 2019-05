Lesão no joelho pode tirar Suárez da Copa América

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira, 10, o tempo que o atacante uruguaio Luis Suárez precisará para se recuperar de uma artroscopia no joelho direito, realizada na noite de quinta, na cidade catalã. O jogador ficará afastado dos gramados de quatro a seis semanas, para se curar de uma lesão no menisco, e sua participação na Copa América, pela seleção do Uruguai, está sob dúvida.

“O jogador Luis Suárez foi submetido durante a noite a uma artroscopia no joelho direito por uma lesão no menisco interno. O tempo aproximado de afastamento é de quatro a seis semanas”, publicou o Barcelona, em nota.

A Copa América será disputada de 14 de junho a 7 de julho, no Brasil, e a seleção uruguaia estreará no dia 16, contra o Equador, no Mineirão, em Belo Horizonte. Destaque da equipe, Suárez deve retornar durante o torneio, segundo a estimativa do Barcelona, e dificilmente poderá estar 100% fisicamente, pois não terá tempo para realizar uma preparação adequada para o torneio.

O atacante uruguaio, de 32 anos, convive com dores no joelho há algum tempo e já tentou fazer um tratamento convencional, entre o fim de novembro e início de dezembro do ano passado. Com a eliminação na Liga dos Campeões e a conquista antecipada do Campeonato Espanhol, o Barcelona antecipou a artroscopia, que deixará Suárez de fora da decisão da Copa do Rei, contra o Valencia, em Sevilha, no próximo dia 25.

Suárez, na atual temporada, entrou em campo em 49 partidas e marcou 25 gols – 21 no Campeonato Espanhol, três na Copa do Rei e um na Liga dos Campeões. O uruguaio é o vice-artilheiro do Barcelona, só atrás do argentino Lionel Messi, que tem 48 gols.

(Com Estadão Conteúdo)