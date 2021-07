Lesão no elenco e fotos vazadas: o inferno astral do técnico Rooney

O Derby County, time treinado pelo ex-jogador Wayne Rooney, não vive situação confortável dentro e fora dos campos. O ídolo do futebol britânico, aliás, parece estar vivendo um inferno astral. Durante treino da última segunda-feira, 26, o técnico precisou completar uma atividade e lesionou o jovem Jason Knight ao atingi-lo no tornozelo. O meio-campista deve ficar afastado dos gramados por três meses. Nada é tão ruim que não possa piorar: nesta semana, portais ingleses vazaram fotos do Rooney, que é casado, com três mulheres seminuas em um hotel.

Acerca das fotos vazadas, Rooney afirmou ser vítima de armação e já prestou denúncia sobre o caso. Porém, além do problema pessoal para o treinador, a imprensa local repercute que supostamente as imagens foram feitas após derrota do Derby County na pré-temporada, dia em que casas noturnas foram reabertas na Inglaterra.

O fato de ter lesionado um atleta do Derby County também é uma grande preocupação. Tendo em vista que a Liga de Futebol Inglesa proibiu o registro de novos atletas ao clube, Rooney chegou a contar com menos de dez jogadores para realizar a pré-temporada. A punição severa contra o clube se deu por problemas no pagamento de impostos e transparência financeira.

Na última temporada, a equipe se salvou do rebaixamento para a terceira divisão inglesa (League One) por apenas um ponto. Aumentando a crise, a situação financeira do clube é delicada e problemas judiciais rondam a diretoria.

O Derby County estreia no Campeonato Inglês em menos de 10 dias e a preparação é caótica. Rooney está no comando efetivo do clube há seis meses e ainda não acumulou bons números. Uma permanência na Championship é o que o time sonha pra a temporada.