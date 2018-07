Leonardo retorna ao Milan como diretor de futebol

O Milan anunciou nesta quarta-feira, em suas redes sociais, a contratação do ex-jogador brasileiro Leonardo como diretor de futebol do clube. Ele retorna ao time italiano depois de passagens como jogador, dirigente e técnico. A confirmação foi feita um dia depois de o Milan demitir Massimiliano Mirabelli do cargo.

“A volta de Leonardo, grande campeão rossonero e do mundo, é mais um passo em direção ao sucesso do clube. É mais um sinal do compromisso do clube de agregar profissionais experientes”, afirmou o presidente Paolo Sacaroni. “Ele será responsável pelas contratações e terá todo o apoio necessário para reforçar a equipe, respeitando as normas do Jogo Limpo Financeiro da Uefa”, emendou.

Official Statement: Leonardo is back home ⬇https://t.co/DD6L7gZJ1t — AC Milan (@acmilan) July 25, 2018

Como jogador, Leonardo foi tetracampeão do mundo pela seleção brasileira em 1994. Três anos mais tarde chegou ao Milan, onde atuou por cinco temporadas. Entre 2003 e 2008, Leonardo exerceu funções de dirigente no Milan e foi responsável pelas contratações dos brasileiros Kaká, Alexandre Pato e Thiago Silva. Em 2009, se tornou técnico da equipe italiana, mas não teve grandes resultados e foi demitido após uma temporada.