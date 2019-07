Leonardo diz que Neymar quer sair do PSG: ‘Está claro para todo mundo’

O novo diretor esportivo do Paris Saint-Germain, o brasileiro Leonardo, abriu o jogo ao falar sobre a situação de Neymar no clube francês. Em entrevista ao jornal local Le Parisien, o ex-jogador não negou a evidente crise entre o PSG e seu camisa 10. Neymar deveria ter se apresentado com o restante do elenco nesta segunda-feira, mas não apareceu em Paris – o estafe do atacante disse que o PSG tinha sido informado sobre os compromissos do atleta com projeto social que leva seu nome. Para Leonardo, porém, o recado é claro: Neymar quer sair.

“Está claro para todo mundo. Mas no futebol, você diz uma coisa hoje e outra amanhã. É incrível, mas é assim”, explicou Leonardo ao Le Parisien. O tetracampeão do mundo em 1994 disse que, se Neymar sair, não será por vontade do PSG. “Quando um jogador quer deixar o clube, e eu não estou falando do caso do Neymar em particular, é o normal do futebol. Por que isso deve ter tratado como uma desgraça? Como se o clube tivesse falhado em convencer o jogador a ficar. Como se fosse culpa do clube”.

A ausência de Neymar no retorno dos trabalhos da equipe foi o mais claro indício de que sua relação com o clube está estremecida. “Ele não apareceu na reapresentação. Ele deveria ter chegado, mas não chegou. Mas ele sabia que deveria estar aqui. Nós vamos estudar as medidas que podem ser tomadas como faríamos com qualquer empregado”.

O mundo especula sobre o futuro do craque brasileiro. Embora se fale que Neymar voltará ao Barcelona, Leonardo ressaltou ao jornal francês que o PSG não recebeu nenhuma proposta formal, apenas “contatos muito superficiais”. Mesmo se a oferta do Barça vier, isso não garante que o negócio realmente será fechado. “Eles disseram que querem comprá-lo, mas nós não somos vendedores”, ressaltou se referindo à boa condição financeira do clube. “O Neymar pode sair do PSG se houver uma proposta que agrade a todos. Mas hoje, nós não sabemos se alguém quer comprá-lo e nem por qual preço”, completou.