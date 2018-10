Leonardo confirma acordo do Milan com Lucas Paquetá

Diretor esportivo do Milan, o ex-jogador brasileiro Leonardo confirmou nesta quinta-feira que o clube obteve um princípio de acordo com o Flamengo para a contratação de Lucas Paquetá. O dirigente, porém, ressaltou que o time italiano só poderá contar com o meio-campista a partir de 2019, após a abertura da próxima janela de transferências do futebol europeu.

“Temos um acordo básico com o Flamengo, mas o mercado reabre em 3 de janeiro, então ainda teremos tempo para falar sobre isso antes da oficialização”, afirmou Leonardo, durante participação em uma premiação na Itália, aos jornalistas, dando a entender que o atleta só será anunciado como reforço no próximo ano.

O ex-jogador, que vestiu a camisa flamenguista e do próprio Milan com destaque em sua carreira profissional, também destacou que Paquetá está atualmente focado em ajudar o time carioca a conquistar o Campeonato Brasileiro nesta reta derradeira da competição. “Atualmente, ele é jogador do Flamengo, tem 10 jogos para disputar no Brasil e ainda está na briga pelo título.”

Segundo informações divulgadas pelo jornal La Gazzetta dello Sport e por outros veículos da imprensa italiana na última quarta-feira, o meia do Flamengo será contratado por 35 milhões de euros (cerca de 168 milhões de reais), em acordo já firmado com o Milan, e assinará um contrato de cinco anos. Pelo compromisso, ele receberia um salário anual de 1,5 milhão de euros (aproximadamente 6,4 milhões de reais pela cotação atual).

O Flamengo não confirma nenhuma informação sobre esta transação, mas o jogador até já foi submetido a exames médicos, supervisionados por profissionais do Milan, na última quarta-feira, no Rio, para poder acertar o acordo com o clube italiano.

Formado na base rubro-negra, Paquetá, de 21 anos, deverá assim dar um grande retorno financeiro ao time carioca naquela que seria a segunda maior venda da história do Flamengo. O atacante Vinicius Junior, outra prata da casa, foi anunciado em maio de 2017 como reforço do Real Madrid por 45 milhões de euros (cerca de 164 milhões de reais, no câmbio da época) e protagonizou a transação recorde do time brasileiro.