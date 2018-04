Lembra dele? Argentino Saviola é campeão de futsal em Andorra

Javier Saviola, ex-atacante com passagens por Barcelona, Real Madrid, River Plate e seleção argentina, entre outros, conquistou seu primeiro título em uma nova carreira: a de jogador de futsal. Aos 36 anos, o argentino venceu o Campeonato de Andorra, pequeno país europeu entre Espanha e França, jogando pela equipe do Encamp.

Saviola encerrou a carreira profissional em 2015, pelo River, e vive com sua família em Andorra. Ele passou a integrar o elenco do Encamp na reta final da competição de caráter amador. Na conquista do nono título consecutivo do clube, Saviola foi um dos destaques do segundo jogo da final (não disputou o primeiro duelo), ao marcar um gol no empate em 4 a 4 contra o Sae Sant Julià.

Após o jogo, El Conejo (o coelho, em espanhol) disse que o mérito pelo título era dos companheiros, que participaram de toda a temporada. “Eu dei uma simples colaboração, mas estou feliz por vê-los comemorando.” Saviola realiza cursos para se tornar treinador de futebol e trabalha nas categorias de base da Federação de Andorra.

Apesar de nunca ter jogado futsal, decidiu aceitar a proposta do Encamp incentivado pelos companheiros, como forma de continuar fazendo atividades físicas.