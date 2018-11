O técnico Guillermo Barros Schelotto, do Boca Juniors, foi flagrado passando instruções bastante específicas ao atacante Carlos Tevez, antes de sua entrada em campo, no empate, em 2 a 2, contra o River Plate, no último domingo, 11, na Bombonera, pelo jogo de ida da final da Copa Libertadores.

Schelotto, que foi companheiro de ataque de Tevez na conquista da Libertadores de 2003, passou mensagens motivacionais ao atacante, agora com 34 anos. “Foi para essa final que você voltou”, disse, segundo leitura labial feita pela imprensa argentina e destacada pelo diário Olé. “Ganhe-a”, completou o irmão gêmeo e auxiliar, Gustavo Schelotto.

La arenga de #Guillermo y #Gustavo a #Tevez. Antes de que entrará sobre el final del Superclásico, los mellizos le dedicaron unas palabras a Carlitos, quien ingresó bien pero no pudo convertir. pic.twitter.com/cGp0xJmFZh — PorMinutos (@Porminutos) November 13, 2018

O ex-jogador do Corinthians entrou bem, mas não conseguiu alterar o placar. Primeiro, quase fez um gol em um chute de fora da área e depois deu um ótimo passe que deixou o atacante Darío Benedetto em clara condição de marcar, mas ele parou no goleiro Franco Armani. Tevez, que em 2004 causou confusão na casa do River em uma semifinal de Libertadores, ainda levou um cartão amarelo por falta dura no último domingo. O jogo de volta acontece no dia 24, no Monumental de Núñez.