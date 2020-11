Leipzig vence PSG em ‘revanche’ na Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain perdeu para o Red Bull Leipzig por 2 a 1, nesta quarta-feira, 4, na RB Arena, na Alemanha, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Sem contar com Neymar e com o francês Kylian Mbappé, que se recuperam de lesão, o time francês sucumbiu, de virada, para os alemães. O confronto reeditou a última semifinal da competição – vencida pelo PSG por 3 a 0.

Angel Di Maria, logo aos cinco minutos do primeiro tempo, inaugurou o placar para o PSG. Aos 15, o argentino grande chance de ampliar, de pênalti, mas o goleiro Gulácsi defendeu a cobrança no canto esquerdo. O jogador ainda teve um gol anulado por impedimento.

Minutos depois, aos 41, o meia francês Christopher Nkunku empatou para o Leipzig, aproveitando passe de Angeliño. A virada veio aos 11 minutos segundo tempo, com ajuda do VAR. Após cruzamento, a bola bateu no braço do zagueiro Kimpembe. Depois da revisão, o árbitro confirmou o pênalti, convertido pelo meia sueco Emil Forsberg.

A reação dos franceses foi dificultada pela expulsão do volante senegalês Gueye, após tomar o segundo cartão amarelo. Além de seus dois principais jogadores, os parisienses já não contavam com Marco Verratti, Julian Draxler e Mauro Icardi, todos machucados.

Com o resultado, o PSG fica na terceira colocação no grupo H, com três pontos e apenas uma vitória em três jogos. O grupo é liderado por Manchester United e Red Bull Leipzig, ambos com seis. O Istanbul Basaksehir ganhou sobrevida com a vitória por 2 a 1 contra o Manchester United, mais cedo, na Turquia.

A competição sofrerá pausa de duas semanas sem jogos e retornará para a sequência final de partidas pela primeira fase.

Confira os resultados dos jogos desta quarta-feira:

14h55 – Istanbul Basaksehir 2 x 1 Manchester United

14h55 – Zenit 1 x 1 Lazio

17h – Barcelona 2 x 1 Dinamo de Kiev

17h – Ferencváros 1 x 4 Juventus

17h – Club Brugge 0 x 3 Borussia Dortmund

17h – Sevilla 3 x 2 Krasnodar

17h – Chelsea 3 x 0 Rennes

17h – Red Bull Leipzig 2 x 1 Paris Saint-Germain