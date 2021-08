Leicester marca no fim, vence o City e conquista a Supercopa da Inglaterra

A Inglaterra já conheceu o seu primeiro campeão na temporada 2021-22. Na tarde deste sábado, 7, o Leicester, campeão da última Copa da Inglaterra, derrotou o Manchester City, vencedor do último Campeonato Inglês, por 1 a 0 e ficou com a taça da Supercopa da Inglaterra, em partida disputa no Wembley. O único gol da partida foi anotado pelo atacante Iheanacho, de pênalti, já nos minutos finais.

As duas equipes voltam a entrar em campo pela primeira rodada do Campeonato Inglês. No sábado, 14, o Leicester encara o Wolves fora de casa, às 11h (de Brasília). Já o City visita o Tottenham no domingo, 15, às 12h30.

Depois de dois tempos com poucas oportunidades para os dois lados e quando a partida se encaminhava para os pênaltis, o Leicester abriu o placar já aos 43 minutos da etapa final. No minuto anterior, o zagueiro Aké deu um carrinho em disputa com Iheanacho dentro da área e o árbitro assinalou um pênalti para o clube comandado por Brendan Rodgers. O próprio atacante nigeriano foi para a cobrança e mandou para o fundo da rede, garantindo a taça pela segunda vez na história do clube – a primeira foi em 1971.

It’s all over! 🦊🔵 The #CommunityShield is OURS! 🏆 — Leicester City (@LCFC) August 7, 2021