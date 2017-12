LDU confirma a contratação de volante do Fluminense

O volante Orejuela não irá permanecer no futebol brasileiro em 2018. Nas últimas negociações antes do Natal, o Fluminense definiu o empréstimo do jogador para a LDU Quito. Por meio das redes sociais, o time equatoriano confirmou o negócio.

¡Damos la bienvenida a Jefferson Orejuela! Nuevo guerrero albo para la temporada 2018.

Orejuela não conseguiu render em 2017 o futebol que o levou a ser contratado pelo Fluminense, que detém 60% de seus direitos. Ele foi um dos destaques do Independiente Del Valle, vice campeão da Libertadores de 2016.

O contrato de Orejuela com o Fluminense é válido até 2020. O empréstimo do meio-campista com a LDU terá duração de uma temporada.