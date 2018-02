Lautaro, após 3 gols no Cruzeiro: ‘Não gostei da minha atuação’

Lautaro Martínez, atacante de 20 anos do Racing, marcou três gols em sua primeira partida pela Copa Libertadores, na vitória por 4 a 2 sobre o Cruzeiro, na noite desta terça-feira, em Avellaneda. Para melhorar, o técnico da seleção argentina, Jorge Sampaoli, que estuda convocá-lo para a Copa do Mundo da Rússia, estava na arquibancada. O perfeccionista Lautaro, no entanto, não foi para casa completamente feliz.

“Na verdade, não gostei da minha atuação. Apesar dos três gols, perdi bolas fáceis”, afirmou após a partida, em entrevista à Fox Sports da Argentina. Depois, se explicou melhor na entrevista coletiva. “Fico feliz porque o time ganhou, mas no primeiro gol do Cruzeiro eu perdi a bola. Vou para casa bastante chateado por isso”, disse a revelação do futebol argentino.

O Racing lidera o Grupo 5 da Libertadores, com três pontos. Vasco e Universidade do Chile, que só estreiam no dia 13 de março, em São Januário, completam a chave, ainda sem pontos, como o Cruzeiro.