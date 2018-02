Lateral Bruno Peres sofre acidente de carro em Roma

O lateral brasileiro Bruno Peres, da Roma, se envolveu nesta segunda-feira em um acidente de carro, no centro da capital italiana. De acordo com as autoridades, por volta das 5h30 (horário local), o jogador perdeu o controle de sua Lamborghini e bateu na via Terme di Caracalla.

Apesar da batida ter destruído o seu automóvel, o jogador saiu ileso, e a polícia local está investigando as causas do acidente. Em pouco mais de um ano, essa é a segunda vez que o jogador se envolve em um acidente automobilístico. Em novembro de 2016, Bruno Peres bateu um Porsche que havia alugado em uma mureta.

(Com agência Ansa)