La Liga elogia prisão de atletas por manipulação de resultados na Espanha

A Polícia Nacional Espanhola prendeu 11 pessoas nesta terça-feira, 28, incluindo vários jogadores, por envolvimento em um esquema de manipulação de resultados na Espanha. A La Liga, que organiza o Campeonato Espanhol, elogiou o trabalho policial e confirmou, em nota, que ajudou na investigação para desmantelar a quadrilha.

Segundo fontes, entre os detidos estão alguns ex-atletas, como Raúl Bravo (ex-Real Madrid); Borja Fernández (que defendeu na última temporada o Real Valladolid, clube que pertence brasileiro Ronaldo Fenômeno, e anunciou sua aposentadoria); e Carlos Aranda. Também foram detidos Agustín Lasaosa, presidente do Huesca, e Juan Carlos Galindo Lanuza, chefe do departamento médico do clube, rebaixado no último Campeonato Espanhol.

Os detidos são acusados de fazer parte de uma organização criminosa, que também lavava dinheiro neste processo. A La Liga procurou as autoridades policiais após a denúncia de manipulação de um jogo da segunda divisão espanhola, realizado em maio do ano passado, mas não forneceu detalhes sobre as equipes envolvidas no confronto e nem sobre os jogadores acusados da prática ilegal.

“Esta operação mostra que os sistemas de proteção de integridade implementados pela La Liga por cinco temporadas, para proteger a limpeza de todas as competições de futebol espanhol, foram eficazes na detecção e divulgação de partidas de futebol supostamente manipuladas. Tudo isso tem servido de base e apoio para o desenvolvimento das investigações realizadas pela Polícia Nacional”, comunicou a entidade.

A organização disse ter informado a polícia sobre oito casos suspeitos de ‘fatos relacionados’ com partidas da temporada 2018/2019, cujos resultados teriam sido arranjados em categorias inferiores, não profissionais e em amistosos internacionais. Dois dos atletas detidos jogam por times da primeira divisão espanhola, segundo informou nesta terça-feira a agência de notícias Europa Press.

A La Liga também ‘enviou alertas’ sobre a possibilidade de terem ocorrido 18 partidas em que os jogadores poderiam ter apostado o resultado dos confrontos válidos por categorias inferiores e não profissionais. A Polícia Nacional disse que a investigação identificou pelo menos três jogos na primeira, segunda e nas divisões menores do futebol espanhol nos quais as autoridades acreditam que houve manipulação de resultados.

(Com EFE e Estadão Conteúdo)